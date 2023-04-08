Полузащитник Жироны Виктор Цыганков уже стал тем футболистом Ла Лиги, которому соперники уделяют больше всего внимания.

В понедельник, 10 апреля, Жирона в рамках каталонского дерби сыграет на поле Барселоны. Крупнейшее издание региона Mundo Deportivo считает, что аутсайдер может создать сюрпризы "сине-гранатовым" благодаря игре своего украинского легионера.

Цыганков получает одну из самых больших зарплат в Жироне – источник раскрыл сумму

Отмечается, что у Виктора уже есть опыт не просто игры против Барселоны – он забивал каталонцам в матче Лиги чемпионов, когда приезжал на Камп Ноу в составе киевского Динамо.

"Цыганков стал звездным приобретением Жироны в зимнее трансферное окно. Чтобы подписать его, клуб заплатил Динамо 5 миллионов евро. Украинец отвечает Мичелу за доверие, забив три гола и отдав три ассиста. Уверены, что он попытается повторить свои хорошие выступления на поле Барсы", – характеризует Виктора Mundo Deportivo.

К слову, после 27 сыгранных туров Жирона расположилась на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании. Команда Цыганкова оторвалась от зоны вылета на расстояние в 6 очков. В то же время, Барселона уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя (Реал) на 12 зачетных пунктов.

Хави провалил тест на конкурентность, Роберт сдулся: приступы импотентности, объясняющие позор в Классико