Тренерський штаб каталонців на чолі з Хаві Ернандесом визначився щодо гравців, які гратимуть проти Жирони.

22 футболісти мають теоретичні шанси зіграти проти Віктора Циганкова у 28 турі Прімери, повідомляє прес-служба "блаугранас".

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Не зможе Хаві розраховувати на чотирьох важливих гравців – Андреаса Крістенсена (м'язові проблеми), Френкі де Йонга (травма коліна), Усмана Дембеле (порвані "хрести") та Педрі (пошкодження м'язів).

Дуель проти Жирони відбудеться вже завтра, 10 квітня, о 22:00 за київським часом. Для Циганкова це може бути 9 поєдинок у футболці каталонців.

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