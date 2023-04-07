Барселона потерпела ужасное поражение от Реала в полуфинале Кубка Испании и прекратила борьбу за трофей. "Футбол 24" кратко объясняет, что произошло с командой Хави.

Хозяева полностью контролировали игру до пропущенного мяча в конце первого тайма. Острее атаковали, чаще пробивали по воротам (4-3), больше владели мячом (60%). И это, несмотря на отсутствие четырех ключевых исполнителей – Педри, Дембеле, Де Йонга и Кристенсена. Для сравнения, единственная более-менее серьезная потеря "бланкос" – это левый защитник Ферлан Менди, которого блестяще подменяет универсал Камавинга. После перерыва Мадрид буквально размазал "кулес" в любимой стихии – на контратаках.

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Хави выставил прогнозируемый состав: четыре полузащитника, Араухо на позиции правого фулбека, Алонсо вместо Кристенсена, Серхи Роберто рядом с Буси. Кесье – чуть выше.

В то же время Анчелотти, в поисках ремонтады, вернулся к схеме с тремя форвардами. Вальверде расположился рядом с Кросом, в атаке появился Родриго. Последнего можно было увидеть везде. Он – дифференциальный игрок Классико. Оборона Барсы так и не нашла противодействия перемещениям бразильца.

"Бланкос" пытались интенсивно прессинговать. Модрич накрывал Бускетса, уругваец Вальверде – Серхи Роберто. Аналогичные позиционные дуэли – на флангах. Функции плеймейкера легли на плечи тер Штегена, искавшего Левандовски дальними передачами. Роберт чаще всего обыгрывался с Кесье, а тот достаточно качественно разворачивал атаки лонгболами на Бальде. Молодой латераль был одним из лучших. Карвахаль часто проигрывал дуэли один в один.

Гол Винисиуса полностью изменил картину игры. Многие говорят о случайности, однако такие матчи состоят из мелочей. Два неверных решения Маркоса Алонсо это подтверждают. Опытный защитник выбросился на мяч и уступил Родриго в скорости. Ситуация требовала тактического фола: Маркос либо не успел, либо не решился. Следовательно, гости спокойно разыграли выход 3 в 3.

В раздевалке каталонцев будто бы подменили. Разбалансированная и дезорганизированная команда, не умеющая держать удар. До перерыва Барса выполнила суммарно 281 передачу, во втором тайме – 157. Никакого контроля и куча поспешных решений. Конечно, это сказалось на структуре. "Блаугранас" ужасающе заполняли пространство в отличие от стартовых 45 минут. Более того, Мадрид забирал почти все подборы у обеих ворот.

Каталонцы почему-то перегружали правый фланг атаки, хотя Камавинга ничего не позволял Рафинье. У бразильца лишь один успешный обыгрыш из 6-и попыток и 23 потери владения. Эдуардо выиграл 10 дуэлей из 14, отметился стопроцентной точностью передач (32/32). В целом успеваемость Барсы в дриблинге составляла всего 47%. Речь идет о команде, которая еще несколько сезонов назад была лучшей в Европе по этому показателю.

Esta jugada como colofón a una diferencia abismal entre ambos equipos a nivel técnico y de toma de decisiones. Raphinha 1o y Buquets 2o desaprovechando dos ataques claros y obligando al FCB a defender mal.pic.twitter.com/5hdLmcGbCW — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) April 6, 2023

Хозяева упорно отказывались использовать преимущество Бальде на левом фланге. Карвахаль смещался за Гави в середину, оставляя для молодого фулбека степи свободного пространства. В конце концов Алекс был едва ли не единственным игроком в составе хозяев, которому удавалось обыгрывать. С появлением Ансу и Феррана каталонцы перешли на классические 4-3-3. Однако ни один не сделал разницу. Более того, после ошибки Торреса "кулес" пропустили в четвертый раз.

Потеря структуры приводила к ситуациям, когда Буси не находил продолжения. Отсюда и немало бессмысленных длинных передач с надеждой, что Роберт сможет зацепиться. Но Роберт не смог. Поляк выдал очередной неубедительный матч. После скандальной дисквалификации его не узнать. Слабый в воздухе (0 выигранных дуэлей) и на земле (2/9). Единственный удар в створ завершился результативной контратакой на свои ворота.

Без травмированных лидеров – Педри и Де Йонга – полузащита Барсы захлебывалась собственной импотентностью. Серхи Роберто так и не нашел общий язык с капитаном, злоупотребляя плохими решениями. Показательный момент случился на 75-й минуте, когда Бускетс искал партнера для короткой передачи, а тот рванулся вперед. Этим мгновенно воспользовался Модрич.

Команда Хави продемонстрировала неготовность конкурировать на топ-уровне. В форс-мажорных обстоятельствах "кулес" паникуют и разваливаются. Переполненный лазарет – одна из причин исторического фиаско, но к руководству тоже много вопросов. К примеру, почему летом не пришел правый защитник и эту позицию закрывает Араухо. В центре обороны появляются дырки, которые латают всем, что под руками. Импровизация вместо четкой трансферной стратегии. Конечно, Барса вряд ли отдаст чемпионство, но после подобных провалов остается неприятный привкус. Погром от принципиального соперника может перечеркнуть успешный сезон.

По материалам Alex Delmas да Albert Blaya Sensat

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