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Бетис, в который сватали Лунина, подписал молодого голкипера

18:05 48 Читати українською
Бетис, в который сватали Лунина, подписал молодого голкипера
Дани Мартин / Соцсети

Испанский Бетис объявил о трансфере 21-летнего вратаря Дани Мартина.

Бетис приобрел у хихонского Спортинга 21-летнего голкипера Дани Мартина. Контракт с вратарем подписан сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт "огурцов".

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Отметим, ранее сообщалось, что Бетис проявлял предметный интерес к украинскому голкиперу Реала Андрею Лунину, который должен был стать заменой для Пау Лопеса, который перешел в Рому.

К слову, в прошлом сезоне Дани Мартин провел за Спортинг Хихон 9 поединков во всех турнирах, где пропустил 14 голов и дважды отстоял "на ноль".

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