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Бетіс, у який сватали Луніна, підписав молодого голкіпера

18:05 519 Читать на русском
Бетіс, у який сватали Луніна, підписав молодого голкіпера
Дані Мартін / Соцмережі

Іспанський Бетіс оголосив про трансфер 21-річного воротаря Дані Мартіна.

Бетіс придбав у хіхонського Спортінга 21-річного голкіпера Дані Мартіна. Контракт з воротарем підписаний терміном на 5 років, повідомляє офіційний сайт "огірків".

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Зауважимо, раніше повідомлялось, що Бетіс проявляв предметний інтерес до українського голкіпера Реала Андрія Луніна, який мав стати заміною для Пау Лопеса, який перейшов у Рому.

До слова, у минулому сезоні Дані Мартін провів за Спортінг Хіхон 9 поєдинків в усіх турнірах, де пропустив 14 голів та двічі відстояв "на нуль".

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