Український голкіпер опинився в епіцентрі мильної опери, яка починає набридати усім.

Кейлора Наваса люблять та шанують на Сантьяго Бернабеу, але несподіване рішення костариканця залишитись у Мадриді, попри роль дублера Куртуа, зараз сильно дратує керівництво "бланкос". 32-річний воротар сплутав усі карти як Флорентіно Пересу, так і тренерському штабу Зінедіна Зідана, а головною жертвою його "примхи" став наш Андрій Лунін.

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Українцеві готували місію другого голкіпера королівського клубу, починаючи з сезону 2019/20. Генеральний директор Реала Хосе Анхель Санчес навіть вмовив Зізу пожертвувати на користь Луніна власним сином, якого відправили у Сантандер. Здавалось, що перед багатостраждальним екс-кіпером Зорі з неоднозначним періодом на Бутарке нарешті відкриваються великі перспективи.

Він отримав би шанс захищати ворота Мадрида у Кубку Іспанії і, зважаючи на травматичність Куртуа, "атакувати" Прімеру та ЛЧ. Проте все зіпсував Кейлор, який, схоже, плював на власні амбіції. Зрозумівши, що жоден інший клуб Європи не збирається задовольняти його фінансові апетити (близько 7 млн євро), 32-річний "Ель Тіко" приймає рішення залишитись.

Реал не може силоміць виставити на вулицю одного з творців неймовірної переможної ери "бланкос", але керівництво клубу чудово усвідомлює, наскільки його позиція шкодить Андрію. Молодому таланту, який нещодавно коронувався на молодіжному чемпіонаті світу, знову доведеться шукати варіант з орендою. Роль третього номера – не для Луніна, вважають боси мадридського гранда. "Йому потрібно грати близько 40 матчів за сезон, щоб розвинути власний потенціал", – визнають на Бернабеу, водночас, знизуючи плечима у відповідь на незручні запитання журналістів про Кейлора.

У сьогоднішньому номері газети Marca з'явилась інформація, що несподіваним третім воротарем Реала стане... представник Кастильї Дієго Альтубе. 18-річний вихованець Вальядоліда пройшов через декілька молодіжних команд "бланкос", а минулого року вже викликався Зіданом через травми Куртуа та Наваса.

"Непередбачуваний збіг обставин допоміг Альтубе перемогти Луніна", – іронізує над болючою для мадридців темою журналіст Мігель Анхель Лара. Мовляв, маловідомий персонаж, не хапаючи зірок з неба, отримав шанс залишитись в основній обоймі, тоді як Лунін повинен шукати деінде кращої долі. А тим часом – число претендентів на кіпера збірної України серйозно звузилось, принаймні в Іспанії.

Бетіс, який зовсім нещодавно називався основним кандидатом на підписання Луніна, в останній момент змінив пріоритети. Estadio Deportivo запевняє, що "огірки" домовились з молодим воротарем хіхонського Спортінга Дані Мартіном. Наразі про трансфер не оголошено офіційно лише через необгрунтовано завищені фінансові претензії астурійського клубу, який вимагає від представника Іспанії у Лізі Європи 6 млн євро. Бетіс пропонує 4, але севільські ЗМІ майже не сумніваються, що сторони зможуть вдарити по руках у найближчі дні.

Чому команда з Беніто Вільямарін "заветувала" Луніна? Все дуже просто. Новий керманич "огірочків" Рубі начебто не хоче робити тимчасову ставку на гравця, якого, можливо, доведеться повертати у Реал вже через сезон. Каталонському фахівцеві потрібна людина з гарантіями, щоб закрити воротарську позію на декілька років. Оскільки Мадрид не розглядає повноцінного продажу українця, єврокубковим севільцям нічого ловити на Бернабеу.

Провальні перемовини з Бетісом – далеко не єдина проблема для Луніна. Мігель Анхель Лара наполягає, що у Прімері більше немає клубів, які могли б гарантувати українцеві роль першого голкіпера. Так, опція з Леганесом досі залишається актуальною, проте гіркий досвід з минулого сезону, а також новий контракт Пічу Куельяра змушують Реал розглядати й варіанти за кордоном. Попри це, іспанський вектор є пріоритетом для босів королівського клубу, які не хочуть втрачати Андрія з поля зору.

Поки Лунін наполегливо працює на канадських зборах, Реал робить усе можливе, щоб його майбутнє визначилось до середини серпня, коли стартує новий розіграш Прімери. "Хлопець все ще володіє серйозним козирем. Він став чемпіоном світу, він – один з найбільш перспективних воротарів планети", – завершує свою розповідь Лара.

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