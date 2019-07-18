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Бетис договорился о переходе Фекира, – СМИ

14:10 42 Читати українською
Бетис договорился о переходе Фекира, – СМИ
Набиль Фекир / Reuters

Полузащитник Лиона Набиль Фекир может в ближайшее время стать игроком Бетиса.

Бетис договорился о трансфере звезды Лиона Набиля Фекира, сообщает журналист Eurosport Роман Колле-Годан в своем твиттере.

Атлетико попытался приобрести Ло Чельсо – сумма не впечатлила Бетис

Отмечается, что севильский клуб уже согласовал пятилетний контракт с французом. Сумма трансфера составит 25 млн евро.

Ожидается, что "вердибланкос" завершат переход француза, как только продадут полузащитника Джованни Ло Чельсо. На аргентинца претендуют Атлетико и Тоттенхэм.

Фекир определился с приоритетом, – президент Лиона

В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 38 поединков в футболке "ткачей", забив 12 голов и сделав 9 асистов.

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Набиль Фекир Набиль Фекир Лион Лион Бетис Бетис Испания Трансферы
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