Бетис договорился о переходе Фекира, – СМИ

Полузащитник Лиона Набиль Фекир может в ближайшее время стать игроком Бетиса.

Бетис договорился о трансфере звезды Лиона Набиля Фекира, сообщает журналист Eurosport Роман Колле-Годан в своем твиттере.

Атлетико попытался приобрести Ло Чельсо – сумма не впечатлила Бетис

Отмечается, что севильский клуб уже согласовал пятилетний контракт с французом. Сумма трансфера составит 25 млн евро.

Ожидается, что "вердибланкос" завершат переход француза, как только продадут полузащитника Джованни Ло Чельсо. На аргентинца претендуют Атлетико и Тоттенхэм.

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В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 38 поединков в футболке "ткачей", забив 12 голов и сделав 9 асистов.