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Бетис – Реал Мадрид: стартовые составы на матч Ла Лиги

21:00 21 Читати українською
Бетис – Реал Мадрид: стартовые составы на матч Ла Лиги
Бетис – Реал Мадрид: стартовые составы на матч Ла Лиги

Бетис в рамках центрального матча воскресенья в Ла Лиге принимает Реал Мадрид. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 27-го тура Ла Лиги Бетис – Реал Мадрид начнётся в 22:00 по киевскому времени. Для мадридцев поединок имеет очень важное значение, ведь после победы Барселоны над Сосьедадом они снова опустились на второе место в турнирной таблице. Только победа на Бенито Вильямарин вернёт "бланкос" на вершину.

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Телетрансляция встречи пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Стартовые составы

Бетис: Роблес – Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено – Гонсалес – Фекир, Каналес, Гуардадо, Хоакин – Морон

Запасные: Мартин, Манди, Педраса, Родригес, Аленья, Тельо, Иглесиас

Реал Мадрид: Куртуа – Милитао, Варан, Рамос, Марсело – Каземиро – Васкес, Модрич, Кроос, Винисиус – Бензема

Запасные: Ареоля, Менди, Родриго, Вальверде, Хамес Родригес, М. Диас, Бейл

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