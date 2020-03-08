Бетіс – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Бетіс в рамках центрального матчу неділі у Ла Лізі приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 27-го туру Ла Ліги Бетіс – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Для мадридців поєдинок має дуже важливе значення, адже після перемоги Барселони над Сосьєдадом вони знову опустилися на другу сходинку в турнірній таблиці. Тільки звитяга на Беніто Вільямарін поверне "бланкос" на вершину.

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Телетрансляція зустрічі проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Стартові склади

Бетіс: Роблес – Емерсон, Сідней, Бартра, Морено – Гонсалес – Фекір, Каналес, Гуардадо, Хоакін – Морон

Запасні: Мартін, Манді, Педраса, Родрігес, Аленья, Тельйо, Іглесіас

Реал Мадрид: Куртуа – Мілітао, Варан, Рамос, Марсело – Каземіро – Васкес, Модріч, Кроос, Вінісіус – Бензема

Запасні: Ареоля, Менді, Родріго, Вальверде, Хамес Родрігес, М. Діас, Бейл

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