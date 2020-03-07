Реал подготовил кругленькую сумму на испанца, зажигающего в Италии

Мадридский Реал нацелился на полузащитника итальянского Наполи Фабиана Руиса. Ранее хавбеком активно интересовалась Барселона.

"Сливочные" предложат за 23-летнего испанца 70-80 млн евро. Об этом со ссылкой на итальянские СМИ сообщает Mundo Deportivo.

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Руис имеет действующий до лета 2023-го контракт с Наполи, которым еще и предусмотрена клаусула в размере 180 млн евро. Хавбек предпочитает отменить этот пункт, однако "партенопейцы" пока на такой шаг не идут. Тем не менее, переговоры возможны, потому Реал надеется подписать Руиса на собственных условиях. Мадридцы хотят закрыть сделку до Евро-2020, поскольку центрхав может стать одним из открытий турнира, что изменит его трансферную стоимость.

В нынешнем сезоне Фабиан Руис провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее он защищал цвета Бетиса и Эльче.

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