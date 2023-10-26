Бетис в своем твиттере объявил, что греческий защитник Сократис Папастатопулос присоединился к команде на правах свободного агента.

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Клуб оригинально представил новичка, остроумно обыграв его длинную фамилию в ролике, будто это пароль от Wi-fi. Контракт с Папастатопулосом рассчитан до конца текущего сезона.

Последним клубом грека был Олимпиакос, из которого Сократис ушел прошлым летом. За свою карьеру Папастатопулос успел поиграть за Милан, Дженоа, дортмундскую Боруссию, Арсенал, Вердер и ряд греческих клубов, в частности, АЕК и Олимпиакос.

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