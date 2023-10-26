Бетіс у своєму твіттері оголосив, що грецький захисник Сократіс Папастатопулос приєднався до команди на правах вільного агента.

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Клуб оригінально презентував новачка, дотепно обігравши його довге прізвище у ролику, наче це пароль від Wi-fi. Контракт із Папастатопулосом розрахований до кінця поточного сезону.

Останнім клубом грека був Олімпіакоса, з якого Сократіс пішов минулого літа. За свою кар'єру Папастатопулос встиг пограти за Мілан, Дженоа, дортмундську Борусію, Арсенал, Вердер та низку грецьких клубів, зокрема, АЕК і Олімпіакос.

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