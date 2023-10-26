Лига Европы 2023/24, 3-й тур

Группа A

Олимпиакос – Вест Хэм – 2:1

Голы: Фортунис, 33, Родиней, 45+1 – Пакета, 87

Бачка-Топола – Фрайбург – 1:3

Голы: Петрович, 13 – Грифо, 49, (пен.), 59, 73

Группа B

Марсель – АЕК – 3:1

Голы: Витинья, 27, Харит, 60, (пен.), Верету, 69, (пен.) – Пинеда, 53

Удаления: Станкович, 57, (АЕК)

Группа C

Арис Лимасол – Бетис – 0:1

Гол: Диао, 75

Спарта Прага – Рейнджерс – 0:0

Олимпиакос дома уверенно победил Вест Хэм, который вышел в резервном составе. Фортунис вывел греков вперед на 33 минуте, а Родиней перед перерывом сделал преимущество более убедительным. "Молотки" отыграли один мяч, но было уже поздно. В параллельном матче Фрайбург в волевом стиле одолел Бачка-Тополу. Петрович вывел сербов вперед, но Грифо во втором тайме оформил хет-трик и принес победу немецкой команде. Таким образом, Вест Хэм и Фрайбург делят лидерство в группе A (по 6 очков), Олимпиакос третий с 4 пунктами, а Бачка-Топола последняя с 1 баллом.

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В группе B, которую еще по праву называют "группой смерти", Марсель в домашнем поединке оказался сильнее АЕКа Виды. Витинья в первом тайме забил с паса Клоса, которого и не удержал экс-защитник Динамо. После перерыва Пинеда сравнял положение, но вратарь АЕКа Станкович стал главным антигероем, привезя пенальти на собственные ворота и получив красную. Харит реализовал 11-метровый, а через 9 минут Верету повторил подвиг партнера по команде – 3:1. Марсель благодаря этой победе возглавил группу, но уже в 22:00 сыграют Брайтон и Аякс.

А в группе C Бетис вырвал победу над Арисом Лимасол благодаря точному удару Диао. Это позволило испанцам возглавить квартет, набрав 6 очков. В параллельной игре Спарта и Рейнджерс не забивали, поэтому команды набрали по 4 пункта.

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