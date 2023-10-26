Барселона не сможет выставить самый сильный состав на битву против Реала.

Вингер Рафинья тренировался в общей группе и будет готов помочь каталонцам в Класико, сообщает Marca.

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Впрочем, на этом положительные новости для Барселоны заканчиваются. Левандовски, де Йонг и Педри пока не тренировались, но сохраняют надежду поработать хотя бы завтра. У Кунде и Серхи Роберто никаких шансов – Хави подтвердил недоступность этих исполнителей на супербитву.

Напомним, поединок Барселона – Реал состоится 28 октября, начало в 17:15. Пока мадридцы опережают извечного соперника всего на одно очко.

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