Главный тренер “морских коньков” Фабио Ливерани рискует потерять работу через 2 недели после назначения, сообщает Goal.

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Салернитана уволила Филиппо Индзаги в надежде исправить провальные результаты. Впрочем, Ливерани начал с двух поражений – 0:4 от Интера и 0:2 от Монцы. Генеральный директор клуба Маурицио Милан уже намекает, что будущее тренера под вопросом.

Заменить Ливерани может тот-таки Индзаги, хотя прощание с Салернитаной было далеко не теплым. "Граната" сидит на дне таблицы, отставая от спасения на 7 очков. Следующий матч состоится 2 марта – выезд к Удинезе.

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