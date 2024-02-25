Головний тренер "морських коників" Фабіо Ліверані ризикує втратити роботу через 2 тижні після призначення, повідомляє Goal.

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Салернітана звільнила Філіппо Індзагі в надії виправити провальні результати. Втім, Ліверані розпочав з двох поразок – 0:4 від Інтера і 0:2 від Монци. Генеральний директор клубу Мауріціо Мілан вже натякає, що майбутнє тренера під питанням.

Замінити Ліверані може той-таки Індзагі, хоча прощання зі Салернітаною було далеко не теплим. "Граната" сидить на дні таблиці, відстаючи від порятунку на 7 очок. Наступний матч відбудеться 2 березня – виїзд до Удінезе.

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