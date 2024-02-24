Монца на последних минутах обыграла Салернитану в поединке 26-го тура Серии А. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Монца в непростом поединке вырвала победу над Салернитаной. Первый тайм прошел без голов, но после перерыва гости все же дожали соперника.

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Победу принес Даниэль Мальдини, который появился на поле на 67-й минуте, – сын легенды Милана классно обыгрался с Гальярдини и точным ударом попал в дальний угол. Добавим, что это первый гол Даниэля за Монцу, а последний раз Мальдини-младший забивал Интеру за Специю еще в марте прошлого года. Пессина на 83-й удвоил преимущество, элегантно перебросив вратаря.

Таким образом, Монца набрала 36 очков и расположилась на 11-м месте, Салернитана с 13 пунктами осталась на дне турнирной таблицы.

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Goal: Daniel Maldini | Salernitana 0-1 Monzapic.twitter.com/2ehieEtLvF — FootColic ️ (@FootColic) February 24, 2024