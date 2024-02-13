"Момент прощания всегда сложный, особенно когда человек мучается, принимая решение. Всего за несколько месяцев Салерно проник в меня. На улицах болельщики и обычные люди с сожалением и грустью останавливают меня, чтобы поздравить, сфотографироваться, пожать руку. Единственное слово, которое я теперь могу сказать от всего сердца, – это "спасибо". За прием, уважение и доверие. Я не чувствую тяжести провала, я чувствую слабость незавершенной миссии, которую я не выполнил не по своей воле, вместе с огромным чувством ответственности за город и фанатов, которые являются одними из лучших в Италии.

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Могу подтвердить, что дважды пытался встряхнуть обстановку изнутри, опасаясь своей отставки, но меня всегда убеждали продолжать, потому что, в конце концов, есть только одна фраза, которая касается и меня: ДО КОНЦА. Я взялся за проект с прозрачностью, и это то, чего я хотел, особенно на трансферном рынке, который, по моему мнению, опоздал и не соответствовал требованиям. Утешительные фразы директора Сабатини сегодня малополезны, не в последнюю очередь потому, что я не вижу смысла извиняться за собственную ошибку и отрубать голову другому.

Я живу ради футбола и преданности, которой он меня научил, вот почему я люблю болельщиков, потому что они преданные, и, к сожалению, именно этого я хотел бы и в своей среде, но, возможно, я утопист. Теперь я надеюсь, что все повернется так, как того заслуживает Салерно, и желаю своим игрокам удачи, чтобы они продолжали идти по этому пути", – написал Индзаги в своем Instagram.

Напомним, Пиппо возглавил Салернитану 10 октября, но так и не смог улучшить результаты. Под руководством Индзаги команда выиграла лишь три матча (один в Кубке и два в Серии А) и в среднем набила лишь 0,72 очка за матч – это худший результат в карьере тренера. На момент увольнения Индзаги "морские коньки" находились на последнем месте.

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