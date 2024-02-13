Пиппо Индзаги обиделся из-за своей отставки, найдя виновного в провале: "Не вижу смысла отрубать голову другому"
Бывший наставник Салернитаны Филиппо Индзаги считает, что несправедливо потерял работу. По его мнению, вина лежит на плечах спортивного директора Вальтера Сабатини.
"Момент прощания всегда сложный, особенно когда человек мучается, принимая решение. Всего за несколько месяцев Салерно проник в меня. На улицах болельщики и обычные люди с сожалением и грустью останавливают меня, чтобы поздравить, сфотографироваться, пожать руку. Единственное слово, которое я теперь могу сказать от всего сердца, – это "спасибо". За прием, уважение и доверие. Я не чувствую тяжести провала, я чувствую слабость незавершенной миссии, которую я не выполнил не по своей воле, вместе с огромным чувством ответственности за город и фанатов, которые являются одними из лучших в Италии.
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Могу подтвердить, что дважды пытался встряхнуть обстановку изнутри, опасаясь своей отставки, но меня всегда убеждали продолжать, потому что, в конце концов, есть только одна фраза, которая касается и меня: ДО КОНЦА. Я взялся за проект с прозрачностью, и это то, чего я хотел, особенно на трансферном рынке, который, по моему мнению, опоздал и не соответствовал требованиям. Утешительные фразы директора Сабатини сегодня малополезны, не в последнюю очередь потому, что я не вижу смысла извиняться за собственную ошибку и отрубать голову другому.
Я живу ради футбола и преданности, которой он меня научил, вот почему я люблю болельщиков, потому что они преданные, и, к сожалению, именно этого я хотел бы и в своей среде, но, возможно, я утопист. Теперь я надеюсь, что все повернется так, как того заслуживает Салерно, и желаю своим игрокам удачи, чтобы они продолжали идти по этому пути", – написал Индзаги в своем Instagram.
Напомним, Пиппо возглавил Салернитану 10 октября, но так и не смог улучшить результаты. Под руководством Индзаги команда выиграла лишь три матча (один в Кубке и два в Серии А) и в среднем набила лишь 0,72 очка за матч – это худший результат в карьере тренера. На момент увольнения Индзаги "морские коньки" находились на последнем месте.
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