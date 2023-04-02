Мудрик "дурит" фанатов и провоцирует отставку Поттера – игроки Челси пошли против тренера, у украинца нашелся позитив
2 апреля 17:10 - Читати українською
Михаил Мудрик вышел в основе на матч с Астон Виллой, но стал одним из худших на поле, не реализовав два супершанса.
завершено
Олли Уоткинс 18’
Джон Макгинн 56’
18’ Олли Уоткинс
56’ Джон Макгинн
Михаил Мудрик в очередном туре АПЛ получил самые низкие оценки от ряда статистических порталов среди всех полевых игроков, участвовавших в матче Челси – Астон Вилла (0:2). Украинский вингер не реализовал в первом тайме 2 стопроцентных момента – дважды с ударами Михаила справился действующий чемпион мира Эмилиано Мартинес.
Инсайдеры в британской прессе уже пишут о том, что не за горами отставка наставника "синих" Грэма Поттера. Вроде бы его тренерским талантом не доволен ряд игроков в клубе.
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