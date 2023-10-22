Вестерло вырвал ничью в игре 11-го тура чемпионата Бельгии против РВДМ. Отчет читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2023/24

РВДМ – Вестерло – 1:1

Голы: Санчес да Силва, 65 – Йоу, 90+4

Сидорчук снова попал в стартовый состав Вестерло, однако это не помогло одному из аутсайдеров оттолкнуться от дна турнирной таблицы. РВДМ повел в счете на 65 минуте благодаря голу Санчеса да Силвы. Все шло к поражению Вестерло, но Йоу на 4 компенсированной минуте спас ничью для команды Сидорчука.

Мудрик забил гениальный гол и заработал пенальти в матче Челси с Арсеналом – видео результативных действий

Насчет экс-капитана Динамо, то он получил оценку 6,9 за игру от Sofascore. Отметим, что Сергей получил уже третью желтую карточку после перехода в Бельгию, сыграв лишь в 5 матчах.

Таким образом, Вестерло Сидорчука набрал 7 очков и остался на дне турнирной таблицы, тогда как РВДМ с 13 пунктами расположился на 10 строчке.

АПЛ: Мудрик забил гол года и принес пенальти – Челси подарил Арсеналу чудо-спасение, Артета быстро наказал Зинченко