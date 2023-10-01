Чемпионат Казахстана, 24 тур

Жетысу – Ордабасы – 1:2

Голы: Амирсеитов, 79 – Беседин, 55, Ерланов, 64

Счет в матче открыл Артем Беседин, который летом перешел в Ордабасы свободным агентом из Динамо Гол получился курьезным – нападающий, похоже, хотел обыграть защитника, но слишком сильно отпустил от себя мяч, который от стойки закатился в ворота. Голкипер Жетысу такого явно не ожидал.

Гармаш не помог Осиеку избежать очередного поражения в чемпионате – провальная серия продолжается

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Ордабасы. Кроме Беседина, в этом матче сыграл и Евгений Макаренко – еще один экс-динамовец. Команда украинцев лидирует в чемпионате, опережая Астану на 6 очков.

Это первый гол 27-летнего Беседина в составе Ордабасы. Для этого экс-форварду Динамо понадобилось 7 матчей. До этого украинец забивал еще 2 апреля, когда выступал на правах аренды за кипрскую Омонию.