"Важная победа, но сложная игра. У соперника быстрые и мобильные игроки, которые хорошо себя чувствовали на таком поле. Мы пропустили контратаку и гол, но во втором тайме сыграли лучше, создали много моментов и могли забить еще больше. Динамо показало характер, выиграла та команда, которая больше хотела.

Динамо – Олимпик – 3:1 – видео голов и обзор матча с победным дублем Беседина и шедевром Буяльского

Поле? Сложное поле, и, наверное, если начали так рано, то это нужно для сборной, для Евро. Но на таком поле сложно показать свой футбол. Трудно сейчас найти другие даты, далее следуют еврокубки. Что касается дубля Беседина, то он хорошо вернулся. Этот игрок решает исход матча, прессингует соперника. Артем вернулся триумфатором", – поделился Луческу в комментарии Профутбол Digital.

Отметим, форвард вернулся на поле после годичной дисквалификации и сразу отметился дублем в ворота Олимпика.

Динамо било Олимпик в большинстве – Беседин оформил дубль, Цыганков организовал 3 гола, дончане доигрывали вдевятером