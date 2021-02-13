Динамо больше контролировало игру в первом тайме, однако Олимпик неожиданно вышел вперед – Нкенг продлил на Альваренгу в штрафной, а тот точно пробил в дальний угол. Однако еще до перерыва Динамо отыгралось – после удара со штрафного Цыганкова Беседин головой в падении добил мяч в ворота.

Динамо било Олимпик в большинстве – Беседин оформил дубль, Цыганков организовал 3 гола, дончане доигрывали вдевятером

Во втором тайме Динамо пыталось выйти вперед, однако удалось это, когда Нкенг получил вторую желтую. Почти сразу киевляне разыграли неплохую комбинацию, а Буяльский здорово пробил с лету. Перед занавесом встречи вторую желтую увидел Лебеденко, а Динамо снова забило со штрафного – и снова Беседин подстерег рикошет.

Таким образом, Динамо набрало 33 очка и оторвалось от Шахтера, Олимпик с 17 пунктами остался седьмым.