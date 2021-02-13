Динамо – Олимпик – 3:1 – видео голов и обзор матча с победным дублем Беседина и шедевром Буяльского
Динамо переиграло Олимпик в рамках 14 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Олимпик на "Футбол 24".
Динамо больше контролировало игру в первом тайме, однако Олимпик неожиданно вышел вперед – Нкенг продлил на Альваренгу в штрафной, а тот точно пробил в дальний угол. Однако еще до перерыва Динамо отыгралось – после удара со штрафного Цыганкова Беседин головой в падении добил мяч в ворота.
Динамо било Олимпик в большинстве – Беседин оформил дубль, Цыганков организовал 3 гола, дончане доигрывали вдевятером
Во втором тайме Динамо пыталось выйти вперед, однако удалось это, когда Нкенг получил вторую желтую. Почти сразу киевляне разыграли неплохую комбинацию, а Буяльский здорово пробил с лету. Перед занавесом встречи вторую желтую увидел Лебеденко, а Динамо снова забило со штрафного – и снова Беседин подстерег рикошет.
Таким образом, Динамо набрало 33 очка и оторвалось от Шахтера, Олимпик с 17 пунктами остался седьмым.