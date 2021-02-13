Поединок 14-го тура УПЛ без права на ошибку для команды Луческу, хотя и дончане решают свои задачи. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Олимпик на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Киевляне опережали Шахтер на 1 балл. В свою очередь уже на следующей неделе первая дуэль с Брюгге в ЛЕ. В то же время Олимпик отставал на 3 очка от еврокубкового 4 места, а зона вылета ему не грозила. Однако большой вопрос, в каком виде предстанут подопечные Климовского без лучшего бомбардира сезона Шахаба, ответственного за почти 50% голов первой части чемпионата.

Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ

Забарный травмировался в последний момент, поэтому его довольно неожиданно заменил в центре защиты Кендзера. Луческу с лопатой отворачивает снег на газоне стадиона Динамо имени Лобановского – вот это исторические кадры! Регулярные грубые удары по ногам Буяльского и компании. На таком жестком поле это все очень опасно. А вот и первый момент. Под 10 минуту, но хоть что-то. Сидорчук пробил издали, рикошет помог совсем свободному Беседину, но сильно пробить с 8 метров Артему не удалось. Быструю контру организовали гости. Политыло бил без каких-либо препятствий – выше.

Де Пена подал с левого края на Беседина, снова прицел подводит нового основного форварда киевлян. Разрывают Динамо по его правому флангу. Кендзера непонятно почему оставил свою зону центрального защитника в попытке опрометчивого прессинга на фланге, еще и в центре поля. Караваев и Цыганков также растерялись, а потом в несколько касаний остатки обороны (Попов и Миколенко) рассыпались. Нкенг вывел Альваренгу фактически на расстрельный удар, Бущан не спас.

Свободная зона в штрафной дончан, но Цыганков перемудрил, пропуская на Буяльского. Шапаренко классно перехватил на чужой половине, Беседин подыграл, Караваеву позволили беспрепятственно прострелить в центр штрафной. Однако Буяльский, который также успел принять участие в построении атаки, промазал метров с 11 – это было почти пенальти. Вот оно то, что нужно Луческу. Беседин благодаря игре корпусом заработал стандарт. Цыганков пробил с отскоком, вратарь парировал в сторону, но там набегал все тот же Артем. Вовремя, красиво, в падении головой – 1:1 на 30 минуте.

Молодой Чекотун опять не уверенно сыграл. 18-летний голкипер Олимпика просто отдал снаряд в ноги Цыганкову, однако сам же исправился, потянув мгновенный удар Виктора. Дубль Беседина после навеса Де Пены отменен из-за офсайда. Артем откровенно опередил события, хотя сыграл элегантно во вратарской соперника. Сидорчуку и Кендзере грубо достается в центре поля. Хамелюк дважды подряд нарывался на желтую и таки получил. Олимпик пытается забрасывать на Нкенга дальними передачами и с флангов – оборона Динамо тоже постоянно в работе. Цыганков местами оправдывает авансы лидера. Подбирает мячи Виктор и на своей половине, и в центре, обостряет в финальной трети, сделал гол для Беседина, также одного из лучших на поле.

Прессинг динамовцев сработал у чужих ворот. Сидорчук подхватил и вовремя перевел на Караваева. Многим импонирует правый защитник сборной Украины, но с прицелом у него давние проблемы. Вот и на этот раз Александр классно проскочил защитника, ворвался в штрафную, но не попал в дальний угол. Цыганков приложился метров с 20, и на этот раз мимо. Олимпик огрызнулся – сразу двое игроков атаковали вратарскую Бущана, без удара. Караваев блестяще подал на Де Пену, минимальный промах Карлоса. А теперь уже уругваец после розыгрыша углового выверенным навесом нашел Попова. Как не забил Денис метров с 5?!

Динамо забивает после выхода мяча за пределы поле. Судья давно поднял флажок, почти остановились соперники, а киевляне пытались таки завести круглого в сетку. Еще один заблокированный удар Цыганкова, очередная нацеленная подача Де Пены. Попов опередил вратаря, но не попал в пустую рамку. Удивительным образом не везет Динамо после перерыва, полное доминирование по моментам. Сидорчук после скидки Буяльского также мажет. На грани офсайда тот же Виталий пробивает – Чекотун играет надежно, однако гол и так могли не засчитать за положения вне игры.

Первая замена Луческу на 75 минуте. Жерсон заменил Де Пену. Нкенг успел получить вторую желтую за опрометчивую накладку на ногу Шапаренко в центре поля. И почти сразу Динамо таки дожимает Олимпик. Буяльский и Цыганков разыграли комбинацию воздухом, словно из пляжного футбола. Эффектный удар Виталия с лета без шансов для голкипера. Сбивали Шапаренко, Козыряцкий позволил продолжить игру, а потом еще и Цыганкова скосили на грани штрафной. Консультация с VAR - красная вместо желтой для Лебеденко. Цыганков со стандарта попал в штангу, Беседин в аналогичном падении, как было в почти идентичном моменте на 1:0, добил.