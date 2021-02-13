"Важлива перемога, але складна гра. У суперника швидкі та мобільні гравці, які добре почувалися на такому полі. Ми пропустили контратаку і гол, але в другому таймі зіграли краще, створили багато моментів і могли забити ще більше. Динамо показало характер, виграла та команда, яка більше хотіла.

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Поле? Складне поле, і, напевно, якщо почали так рано, то це потрібно для збірної, для Євро. Але на такому полі складно показати свій футбол. Важко зараз знайти інші дати, далі йдуть єврокубки. Що стосується дубля Бєсєдіна, то він добре повернувся. Цей гравець вирішує результат матчу, пресингує суперника. Артем повернувся тріумфатором", – поділився Луческу в коментарі Профутбол Digital.

Зазначимо, форвард повернувся на поле після річної дискваліфікації та одразу відзначився дублем у ворота Олімпіка.

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