Беседин рассказал, смог бы Вербич выиграть конкуренцию у Неймара

Нападающий Динамо Артем Беседин для ютуб-канала "Трендец" в шутку оценил трансфер Неймара в киевский клуб.

Знаешь, что у Неймара проблемы в ПСЖ?

Мне бы такие проблемы.

Ты за или против подписания Неймара в Динамо?

За.

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Он не сможет подорвать раздевалку своими конфликтами?

У нас же в раздевалке все просто – можно раз с ладошки получить. Хоть ты Неймар ли не Неймар.

Сколько ПСЖ должен доплатить Динамо за Цыганкова, если состоится обмен на Неймара?

Ну, 50-ку.

Вербич бы выиграл у Неймара конкуренцию?

Думаю, поборолся бы.

Кендзера помог бы Вербичу на тренировках с Неймаром?

Неймар с Кендзерой отдыхал бы, в ладони хлопал бы.

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