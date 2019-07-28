Беседин рассказал, смог бы Вербич выиграть конкуренцию у Неймара

Нападающий Динамо Артем Беседин для ютуб-канала "Трендец" в шутку оценил трансфер Неймара в киевский клуб.
Знаешь, что у Неймара проблемы в ПСЖ?
Мне бы такие проблемы.
Ты за или против подписания Неймара в Динамо?
За.
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Он не сможет подорвать раздевалку своими конфликтами?
У нас же в раздевалке все просто – можно раз с ладошки получить. Хоть ты Неймар ли не Неймар.
Сколько ПСЖ должен доплатить Динамо за Цыганкова, если состоится обмен на Неймара?
Ну, 50-ку.
Вербич бы выиграл у Неймара конкуренцию?
Думаю, поборолся бы.
Кендзера помог бы Вербичу на тренировках с Неймаром?
Неймар с Кендзерой отдыхал бы, в ладони хлопал бы.
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