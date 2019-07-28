Неймар в Динамо: Суркис оценил фантастическую возможность подписания бразильца

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал возможность трансфера форварда ПСЖ Неймара.

"Думаю, это невозможно из-за его зарплаты. Но футболист он, можно сказать, великий. Но великие футболисты и отличаются от других тем, что не попадают в скандалы.

Роналду одобрил трансфер Неймара в Ювентус – Барселона проигрывает туринцам борьбу за бразильца

Роналду закончил играть в Реале, спокойно перешел в Ювентус. Месси всю жизнь играет в Барселоне. А все эти скандалы вокруг Неймара... Сколько он стоит? 220 млн евро? Мне кажется, ни один футболист в мире не стоит таких денег. В раздевалке ПСЖ будет нездоровая атмосфера.

Думаю, их руководители, которые вкладывают в клуб огромные деньги, найдут выход из ситуации. Могу их понять, но такого футболиста лучше отпустить", – сказал Суркис программе Трендец.

Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені Гладкого