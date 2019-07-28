Бєсєдін розповів, чи зміг би Вербіч виграти конкуренцію у Неймара

Нападник Динамо Артем Бєсєдін для ютуб-каналу "Трендець" жартома оцінив трансфер Неймара в київський клуб.
Знаєш, що у Неймара проблеми в ПСЖ?
Мені б такі проблеми.
Ти за чи проти підписання Неймара в Динамо?
За.
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Він не зможе підірвати роздягальню своїми конфліктами?
У нас же в роздягальні все просто – можна раз з долоньки отримати. Хоч ти Неймар чи не Неймар.
Скільки ПСЖ має доплатити Динамо за Циганкова, якщо буде обмін на Неймара?
Ну, 50-ку.
Вербіч б виграв у Неймара конкуренцію?
Думаю, поборовся б.
Кендзьора допоміг би Вербічу на тренуваннях з Неймаром?
Неймар з Кендзьорою відпочивав би, в долоні плескав би.
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