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Бєсєдін розповів, чи зміг би Вербіч виграти конкуренцію у Неймара

16:54 358 Читать на русском
Бєсєдін розповів, чи зміг би Вербіч виграти конкуренцію у Неймара
Артем Бєсєдін / фото із соцмереж

Нападник Динамо Артем Бєсєдін для ютуб-каналу "Трендець" жартома оцінив трансфер Неймара в київський клуб.

Знаєш, що у Неймара проблеми в ПСЖ?

Мені б такі проблеми.

Ти за чи проти підписання Неймара в Динамо?

За.

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Він не зможе підірвати роздягальню своїми конфліктами?

У нас же в роздягальні все просто – можна раз з долоньки отримати. Хоч ти Неймар чи не Неймар.

Скільки ПСЖ має доплатити Динамо за Циганкова, якщо буде обмін на Неймара?

Ну, 50-ку.

Вербіч б виграв у Неймара конкуренцію?

Думаю, поборовся б.

Кендзьора допоміг би Вербічу на тренуваннях з Неймаром?

Неймар з Кендзьорою відпочивав би, в долоні плескав би.

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Неймар Неймар Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора
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