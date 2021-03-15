Артем Беседин отметился первым голом в ворота Зари. Этот мяч стал для 24-летнего форварда 30-м во всех розыгрышах УПЛ: 29 из них были забиты в Динамо, еще один – в Металлисте.

Сидорчук сравнялся с Шевченко по количеству матчей в футболке Динамо – на очереди следующая легенда

Еще один юбилей отметил Виталий Миколенко. Он вышел в старте и провел 100-й поединок в футболке "бело-синих". Защитник дебютировал за основу киевлян в августе 2017 года и с тех пор успел забить 5 мячей. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Стоит заметить, что Сергей Сидорчук тоже отпраздновал юбилей. Капитан сравнялся по количеству матчей в футболке Динамо с Андреем Шевченко – в обоих теперь по 250 сыгранных поединков.

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