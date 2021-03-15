Артем Бєсєдін відзначився першим голом у воротах Зорі. Цей м'яч став для 24-річного форварда 30-м у всіх розіграшах УПЛ: 29 з них були забиті у Динамо, ще один – у Металісті.

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Також ювілей відзначив Віталій Миколенко. Він вийшов у старті та провів 100-й поєдинок у футболці "біло-синіх". Оборонець дебютував за основу киян у серпні 2017-го і з того часу встиг забити 5 м'ячів. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

До слова, ще й Сергій Сидорчук відсвяткував ювілей. Капітан зрівнявся за кількістю матчів у футболці Динамо з Андрієм Шевченком – в обох тепер по 250 зіграних поєдинків.

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