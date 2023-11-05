Новоиспеченный чемпион Казахстана организовал торжественное мероприятие, на котором каждый футболист получил свой "Золотой мяч".

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Не обошли вниманием Евгения Макаренко и Артем Беседина. Украинцы тоже выходили на сцену и принимали награды. Их одноклубник Шохбоз Умаров отметился остроумной шуткой: "Извини, Месси. Ты не заслужил".

Напомним, Ордабасы впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана. У команды был шанс оформить "золотой дубль", однако в финале Кубка она минимально уступила Тоболу. Макаренко в 12 матчах сезона забил один гол и отдал 2 результативных передачи. Статистика Беседина – 10 матчей, 2 гола.

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