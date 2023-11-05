Ордабаси додатково нагородив своїх гравців за історичне чемпіонство.

Новоспечений чемпіон Казахстану організував урочистий захід, на якому кожен футболіст отримав свій "Золотий м'яч".

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Не оминули увагою Євгена Макаренка та Артем Бєсєдіна. Українці також виходили на сцену і приймали нагороди. Їхній одноклубник Шохбоз Умаров відзначився дотепним жартом: "Вибач, Мессі. Ти не заслужив".

Нагадаємо, Ордабаси вперше у своїй історії став чемпіоном Казахстану. Команда мала шанс оформити "золотий дубль", проте у фіналі Кубка мінімально поступилася Тоболу. Макаренко у 12 матчах сезону забив один гол та віддав 2 результативні передачі. Статистика Бєсєдіна – 10 матчів, 2 голи.

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