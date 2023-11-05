Экстракляса, 14 тур

Ракув – Заглембе – 5:0

Голы: Раковицан, 14, Йебоа, 39, 51, Црнац, 54, Киттель, 66

Обе команды попали в кризис. Ракув набрал всего очко за прошлые 2 тура, а Заглембе за 3. Булеца вышел в основе гостей, но Кочергин остался на скамье запасных.

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Ракув не оставил от соперника мокрого места, настреляв 5 голов. Украинцы на поле так и не пересеклись. Кочергин вышел на 64-й минуте при счете 4:0, когда Булецу уже заменили.

Победа позволила Ракуву с матчем в запасе приблизиться к тройке лидеров. Заглембе сваливается в середину таблицы, имея 3 поражения подряд.

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