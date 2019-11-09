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Бернли – Вест Хэм –3:0 – видео голов и обзор матча

19:41 86 Читати українською
Бернли – Вест Хэм –3:0 – видео голов и обзор матча
Бернли – Вест Хэм – видео голов и обзор матча

Бернли принимает Вест Хэм в матче 12 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча Бернли – Вест Хэм.

11’ Эшли Барнс
45’ Крис Вуд
54’ Роберто Хименес
 
11’ Эшли Барнс
45’ Крис Вуд
54’ Роберто Хименес

Лондонский Вест Хэм продолжил свою серию неудач в матче 12-го тура английской Премьер-лиги против Бернли.

Хозяева с первых минут завладели инициативой и на 11-й минуте матча открыли счет – отличился Барнс. На 20-й минуте Вест Хэм из-за повреждения потерял своего капитана Марка Нобла, которого заменил Андрей Ярмоленко. Выход украинца немного оживил игру гостей в атаке, но лондонцы пропустили во второй раз – на 44-й минуте Вуд снова огорчил Роберто.

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Во втором тайме Вест Хэм большими силами пошел в атаку, но опять пропустил. На 54-й минуте вратарь "молотов" после подачи углового махнул рукой, но от нее мяч влетел в ворота.

Это поражение продолжило серию неудачных результатов Вест Хэма – в последний раз подопечные Пеллегрини побеждали 22 сентября, когда дома одолели МЮ (2:0).

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