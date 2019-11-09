Челси одолел Кристал Пэлас и поднялся на вторую строчку: 12-й тур АПЛ, матчи субботы

Челси в родных стенах переиграл Кристал Пэлас (2:0).

Чемпионат Англии 2019/2020, 12-й тур

Челси – Кристал Пэлас – 2:0

Голы: Абрахам, 52, Пулишич, 79

Ньюкасл – Борнмут – начало матча в 17:00

Саутгемптон – Эвертон – начало матча в 17:00

Тоттенхем – Шеффилд Юнайтед – начало матча в 17:00

Лестер – Арсенал – начало матча в 19:30

Челси на своем поле принимал Кристал Пэлас. В первом тайме опасный удар в нижний угол от Пулишича парировал Гуайта, а Виллан со штрафного едва не попал в правую девятку. После перерыва подопечные Лэмпарда сумели открыть счет в матче – Виллиан классно отдал на Абрахама на подступах к штрафной, а последний с легкостью переиграл кипера – 1:0. Ближе к концу поединка Пулишич удвоил преимущество "синих" – 2:0. В итоге – "пенсионеры" продлили свою победную серию и поднялись на вторую строчку АПЛ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ