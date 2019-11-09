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Бернлі – Вест Хем – 3:0 – відео голів та огляд матчу

19:36 196 Читать на русском
Бернлі – Вест Хем – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Бернлі – Вест Хем – відео голів та огляд матчу

Бернлі впевнено обіграв Вест Хем у матчі 12 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Бернлі – Вест Хем.

11’ Ешлі Барнс
45’ Кріс Вуд
54’ Роберто Хіменес
 
11’ Ешлі Барнс
45’ Кріс Вуд
54’ Роберто Хіменес

Лондонський Вест Хем продовжив свою серію невдач у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі.

Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою і на 11-й хвилині матчу відкрили рахунок – відзначився Барнс. На 20-й хвилині Вест Хем через пошкодження втратив свого капітана Марка Нобла, якого замінив Андрій Ярмоленко. Вихід українця дещо пожвавив гру гостей в атаці, але лондонці пропустили вдруге – на 44-й хвилині Вуд знову засмутив Роберто.

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В другому таймі Вест Хем великими силами пішов в атаку, але знову пропустив. На 54-й хвилині воротар "молотів" після подачі кутового махнув рукою, але від неї м'яч влетів у ворота.

Ця поразка продовжила серію невдалих результатів Вест Хема – востаннє підопічні Пеллегріні перемагали 22 вересня, коли вдома здолали МЮ (2:0).

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Бернлі - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Англія Відеоновини Бернлі Бернлі
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