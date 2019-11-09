Бернли – Вест Хэм: "молотки" пропускают быстрый гол, Ярмоленко меняет травмированного капитана еще в первом тайме

Вест Хэм проводит гостевой поединок против Бернли в рамках 12-го тура АПЛ. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 20-й минуте. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Бернли – Вест Хэм стартовал в 17:00 по киевскому времени. Обе команды были соседями в турнирной таблице (14 и 13 позиции соответственно). Как Бернли, так и Вест Хэм находятся в плохой форме – хозяева проиграли трижды подряд, тогда как команда Андрея Ярмоленко не может победить уже в 5-ти поединках Премьер-лиги.

Не слишком впечатляет в последнее время и сам украинец – Ярмоленко не забивал в 4-х последних матчах, а в поединке прошлого тура против Ньюкасла был заменен уже в перерыве. Игру против Бернли Андрей начал в запасе, а атакующее звено Вест Хэма составили Снодграс, Форналс, Андерсон и Алле.

Бернли можно назвать довольно неудобным оппонентом для Вест Хэма – подопечные Шона Дайча побеждали "молотков" в двух из трех последних дуэлей. А вот в целом в рамках Премьер-лиги команды встречались 10 раз – 3 победы Бернли, 6 раз выиграл Вест Хэм, а еще один матч завергився ничьей.

Хозяева с первых секунд поединка пошли в атаку, но первая хорошая возможность возникла у Вест Хэма. Пабло Форналс получил пас на левом фланге, навесил в штрафную – партнер чуть-чуть не достал мяч. Бернли на старте матча атаковал преимущественно через средний и длинный пас, что изначально не очень давало положительный результат. К 11-й минуте хозяева подали 3 угловых, последний из которых стал голевым. Тарковски выиграл верховую борьбу у Райса и сбросил в центр вратарской, откуда Эшли Барнс переправил мяч в ворота Роберто.

Макнилл нанес хороший удар по воротам Вест Хэма, но Роберто забрал мяч со второй попытки. На 20-й минуте Мануэль Пеллегрини провел вынужденную замену – капитан Вест Хэма Марк Нобл из-за травмы покинул поле, а вместо него вышел Андрей Ярмоленко.