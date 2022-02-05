В субботу состоялся пропущенный матч 17-го тура АПЛ между "бордовыми" и "шершнями". Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

В перенесенном матче чемпионата Англии встречались откровенные неудачники турнирной таблицы – Бернли и Уотфорд. Максвелл Корне мог выводить хозяев вперед на 11-й минуте, однако с его ударом под перекладину справился Бен Фостер.

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Ожесточенная борьба на каждом клочке поля ограничивала команды в попытках нанести удар – защита пыталась зачищать любую опасность вблизи своих ворот. Как следствие, 1:1 по ударам и 0:0 после первого тайма.

Сразу после перерыва Вегхорст пытался поразить ворота Уотфорда, однако мяч заблокировал защитник. В середине второй сорокапятиминутки Жоау Педро откликнулся на навес в штрафную и головой замыкал в сетку – Ник Поуп спас. Впоследствии Корне целился в правый угол – на этот раз выше всяких похвал сыграл Фостер.

За десять минут до завершения матча Родригес головой замыкал навес в штрафную, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от левой штанги. В конце концов, поединок в стиле неудачников УПЛ завершился безголевой ничьей и оставил команды в трясине турнирной таблицы АПЛ.

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