У суботу відбувся пропущений матч 17-го туру АПЛ між "бордовими" та "шершнями". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

У перенесеному матчі чемпіонату Англії зустрічались відверті невдахи турнірної таблиці – Бернлі та Уотфорд. Максвел Корне міг виводити господарів вперед на 11-й хвилині, проте з його ударом під поперечину впорався Бен Фостер.

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Запекла боротьба на кожному клаптику поля обмежувала команди у спробах завдати удару – захист намагався зачищати будь-яку небезпеку поблизу свох воріт. Як наслідок, 1:1 по ударах і 0:0 після першого тайму.

Одразу по перерві Вегхорст намагався поцілити у ворота Уотфорда, однак м'яч заблокував оборонець. В середині другої сорокап'ятихвилинки Жоау Педро відгукнувся на навіс у штрафний і головою замикав у сітку – Нік Поуп врятував. Згодом Корне цілив у правий кут – цього разу вище всяких похвал зіграв Фостер.

За десять хвилин до завершення матчу Родрігес головою замикав навіс у карний, але м’яч пролетів у лічених сантиметрах від лівої штанги. Зрештою, поєдинок у стилі невдах УПЛ завершився безгольовою нічиєю і залишив команди у трясовині турнірної таблиці АПЛ.

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