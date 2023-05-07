Компании после выхода в АПЛ / фото из открытых источников

Бельгийский специалист в дебютном сезоне досрочно вывел свою команду из Чемпионшипа в АПЛ. Несмотря на интерес со стороны английских топ-клубов, Компани принял решение остаться в Бернли.

Тоттенхэм нашел неожиданного кандидата на пост тренера – его также рассматривает Челси

"Чрезвычайный лидер, устанавливающий все высшие стандарты и ведущий наш клуб к уровню, которого мы все хотим достичь. Компани идеально подходит для целей, которые преследует команда", – говорится в заявлении на официальном сайте.

Новое соглашение бельгийца с Бернли рассчитано до 2028 года. Ранее сообщалось, что Челси и Тоттенхэм рассматривали кандидатуру Компани на должность главного тренера.

Челси одолел Борнмут в матче АПЛ за 12 место – судья наказал Мудрика, Лэмпард потерял лидера, 3 результативные замены