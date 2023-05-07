Бельгійський фахівець в дебютному сезоні достроково вивів свою команду з Чемпіоншипу до АПЛ. Попри інтерес з боку англійських топ-клубів, Компані ухвалив рішення залишитися в Бернлі.

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"Надзвичайний лідер, який встановлює все вищі стандарти та веде наш клуб до рівня, якого ми всі хочемо досягти. Компані ідеально підходить для цілей, які переслідує команда", – йдеться в заяві на офіційному сайті.

Нова угода бельгійця з Бернлі розрахована до 2028 року. Раніше повідомлялось, що Челсі та Тоттенхем розглядали кандидатуру Компані на посаду головного тренера.

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