"Шпоры" в текущем сезоне уволили двух тренеров. В настоящее время командует руководитель Райан Мэйсон. В планах руководства к концу сезона найти нового наставника.

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Как сообщает бельгийский инсайдер Саша Тавольери, президент Тоттенхэма Даниэл Леви установил первые контакты с Венсаном Компани, возглавляющим сейчас Бернли. Вместе со своей командой он получил повышение в АПЛ. Руководству "шпор" нравится профиль бельгийца и его имидж. К тому же Леви ценит его стиль игры, отвечающий, по его мнению, идентичности Тоттенхэма. Компани также числился в шорт-листе Челси.

Напомним, что основным кандидатом на должность главного тренера "шпор" считается уже контактировавший с представителями клуба Юлиан Нагельсманн.

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