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Бернард обращался к психологу после перехода из Шахтера в Эвертон

4 июля 19:59 - Читати українською
Бернард обращался к психологу после перехода из Шахтера в Эвертон
Бернард / фото: Эвертон

Вингер ливерпульского Эвертона Бернард рассказал, что посещал психолога в течение всего прошлого года.

После перехода в Эвертон на правах свободного агента в новом клубе бразилец долго не мог забить гол, в дебютном сезоне записав себе в актив лишь два мяча в 36 поединках во всех турнирах. Именно это заставило Бернарда обращаться за психологической помощью.

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"Я никогда не думал, что мне будет нужен подобный тип лечения. Теперь я вижу, насколько я развился как человек, и как это помогло мне в моей работе. Теперь я стал сильнее во всех аспектах, стал лучше, позитивнее и увереннее в себе.

Были разные симптомы, у меня был затуманенное зрение. Мне немного неудобно об этом говорить, поскольку это была сложная ситуация, но я счастлив, что справился с этим", – приводит слова Бернарда BBC Sport.

Напомним, Бернард перебрался в Эвертон летом 2018 года после завершения контракта с Шахтером. За "ирисок" бразилец с тех пор сыграл 61 матч, в котором забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

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