Бернард звертався до психолога після переходу з Шахтаря в Евертон

Вінгер ліверпульського Евертона Бернард розповів, що відвідував психолога протягом усього минулого року.

Після переходу в Евертон на правах вільного агента у новому клубі бразилець довго не міг забити гол, у дебютному сезоні записавши собі в актив лише два м'ячі у 36 поєдинках у всіх турнірах. Саме це змусило Бернарда звертатися психологічну допомогу.

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"Я ніколи не думав, що мені буде потрібен подібний тип лікування. Тепер я бачу, наскільки я розвинувся як людина, і наскільки це допомогло мені в моїй роботі. Тепер я став сильнішим у всіх аспектах, став кращим, позитивнішим і впевненішим у собі.

Були різні симптоми, у мене був затуманений зір. Мені трохи незручно про це говорити, оскільки це була складна ситуація, але я щасливий, що впорався з цим", – наводить слова Бернарда BBC Sport.

Нагадаємо, Бернард перебрався у Евертон влітку 2018-го після завершення контракту з Шахтарем. За "ірисок" бразилець відтоді зіграв 61 матч, у якому забив 5 голів та віддав 6 асистів.

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