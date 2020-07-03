Эвертон представил стильную форму на следующий сезон

В нынешнем сезоне АПЛ для Эвертона уже нет никаких задач, поэтому самое время подумать об экипировке.

Эвертон на своей официальной странице в Twitter опубликовал фото нового комплекта домашней формы на сезоне 2020/21.

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Экипировка традиционно выполнена в синих цветах и украшена диагональными полосами. Стоит отметить, что разрабатывалась форма с брендом Hummel, ранее "ириски" сотрудничали с Umbro.

Также у команды изменился титульный спонсор, вместо привычной надписи "SportPesa", на груди игроков будет логотип Cazoo (платформа для продажи/приобретения автомобилей).

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