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Эвертон представил стильную форму на следующий сезон

3 июля 15:58 - Читати українською
Эвертон представил стильную форму на следующий сезон
Карло Анчелотти / Фото ФК Эвертон

В нынешнем сезоне АПЛ для Эвертона уже нет никаких задач, поэтому самое время подумать об экипировке.

Эвертон на своей официальной странице в Twitter опубликовал фото нового комплекта домашней формы на сезоне 2020/21.

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Экипировка традиционно выполнена в синих цветах и украшена диагональными полосами. Стоит отметить, что разрабатывалась форма с брендом Hummel, ранее "ириски" сотрудничали с Umbro.

Также у команды изменился титульный спонсор, вместо привычной надписи "SportPesa", на груди игроков будет логотип Cazoo (платформа для продажи/приобретения автомобилей).

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Теги
Англия Эвертон Эвертон Футбольная форма
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