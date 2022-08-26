Поединок 3 тура чемпионата Италии между Лацио и Интером завершился победой римлян. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Начало поединка ознаменовалось громким освистованием игроков Интера – фанаты Лацио особенно "были рады" Де Врею, ранее игравшему за "орлов". По игре же Интер больше держал мяч, но лациале остро отвечали контратакам. К концу тайма матч выровнялся, а хозяева вышли вперед – Милинкович-Савич с глубины навесил в штрафную, а Андерсон головой замкнул шикарную передачу.

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Интер отыгрался сразу после перерыва. Димарко подал со штрафного, Дюмфрис после рикошета выиграл борьбу на втором этаже и сбросил на Лаутаро, который касанием переправил мяч в ворота. Под конец встречи Луис Альберто шикарным ударом поразил дальний верхний угол – без шансов для Хандановича. Точку во встрече поставил Педро, который получил мяч от Иммобиле, оставил в дураках защитника и пробил обводным ударом в дальний угол.

Таким образом, Лацио стал лидером турнирной таблицы, набрав 7 очков после 3 туров. У Интера 6 пунктов и 4-я ступенька.

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