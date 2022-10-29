Как известно, днепровский клуб дважды обращался к одесситам с просьбой перенести поединок 10-го тура УПЛ, но получил отказ. Соответственно команда Александра Кучера сыграет 3 матча за 8 дней – СК Днепр-1 уже обыграл Аполлон в Лиге конференций (1:0), а после игры с Черноморцем (30 октября) будет противостоять АЗ (3 ноября).

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"Фэйр-плей почему-то все воспринимают по-разному. А мне кажется, что он должен быть один для всех. Приходилось уже неоднократно слышать, что Днепру-1 делают поблажки. Но я сомневаюсь в этом. Мы дважды обращались к Черноморцу с просьбой о переносе игры, но они навстречу не пошли.

Да, у всех есть проблемы, и у Черноморца турнирное положение сейчас сложное. Я все это понимаю и с удовольствием бы приехал лично попросить о переносе игры, но сейчас немного занят. Ну ничего – каждая неудача (а в этом случае неудачей можно считать то, что нас не захотели услышать) делает нас еще сильнее. Значит, будем биться на поле", – цитирует Березу официальный сайт СК Днепр-1.

На этот момент подопечные Александра Кучера лидируют в УПЛ, набрав 22 очка в 8 матчах. У Шахтера 19 баллов и игра в запасе.

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