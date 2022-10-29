Як відомо, дніпровський клуб двічі звертався до одеситів з проханням перенести поєдинок 10-го туру УПЛ, але отримав відмову. Відповідно, команда Олександра Кучера зіграє 3 матчі за 8 днів – СК Дніпро-1 вже обіграв Аполлон у Лізі конференцій (1:0), а після гри з Чорноморцем (30 жовтня) протистоятиме АЗ (3 листопада).

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"Фейр-плей чомусь усі сприймають по-різному. А мені здається, що він має бути один для всіх. Доводилось вже неодноразово чути, що Дніпру-1 роблять поблажки. Але я маю сумніви щодо цього. Ми двічі зверталися до Чорноморця з проханням про перенесення гри, але вони назустріч не пішли.

Так, у всіх є проблеми, і у Чорноморця турнірне становище зараз складне. Я все це розумію й із задоволенням би приїхав особисто попросити про перенесення гри, але зараз трохи зайнятий. Ну, нічого – кожна невдача (а у цьому випадку невдачею можна вважати те, що нас не захотіли почути) робить нас ще сильнішими. Значить, будемо битися на полі", – цитує Березу офіційний сайт СК Дніпро-1.

На цей момент підопічні Олександра Кучера лідирують в УПЛ, набравши 22 очки у 8-ми матчах. У Шахтаря 19 балів і гра в запасі.

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