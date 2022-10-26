"Мы отказали действительно по той причине, что в этом году нет свободных дат. Мы искали дату, но ее не существует.

Черноморец снова отказался переносить матч с лидером УПЛ – раздались намеки на нарушение договоренностей

Из-за отказа всех клубов ехать в Одессу, несмотря на то, что есть разрешение играть в Одессе, а именно Александрии, Кривбасса и Зари (там тоже написано по согласованию сторон), одну игру мы сместили на первые числа декабря.

Мы обязаны закончить этот круг перед чемпионатом мира, то есть 8-го мы никак играть не можем. Мы и так проводим в поездах по 16 часов. Наш клуб не против переноса матчей, но только если есть свободная дата в рамках круга. Яркий тому пример – матч против Кривбасса", – сообщила пресс-служба Черноморца в комментарии FanDay.

Напомним, СК Днепр-1 обвинил "моряков" в нежелании идти на компромисс: днепряне из-за участия в Лиге конференций просили Черноморец перенести их дуэль сначала на декабрь, а затем – на весну 2023 года. В обоих случаях "спортклубовцы" получили отказ.

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