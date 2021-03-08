Матч против Атлетико (1:1) стал памятным для французского нападающего Реала Карима Бензема.

Поединок 26-го тура Ла Лиги Атлетико – Реал стал 371-м матчем для Карима Бензема в футболке королевского клуба, сообщает официальный сайт Примеры.

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По этому показателю француз стал рекордсменом среди легионеров Реала, превзойдя достижение бывшего бразильского защитника "сливочных" Роберто Карлоса. Замыкает тройку этого рейтинга Марсело.

Карим присоединился к мадридцам в 2009-м, перейдя из Лиона за 35 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема провел 22 матча, в которых отметился 13-ю голами и 5-ю ассистами.

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